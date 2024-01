MS-tautia sairastava Christina Applegate sai seisovat aplodit Emmy-gaalassa – näyttelijä puhkesi kyyneliin

/All Over Press

Applegate on kertonut aiemmin, että MS-tauti on muuttanut monella tapaa hänen kehoaan. Kuvatessaan Dead to Me -sarjan viimeistä kautta hänen oli käytettävä pyörätuolia päästäkseen kuvauspaikalle. Hän kertoo myös saaneensa ylipainoa diagnoosin vuoksi. Hän ei pysty enää liikkumaan samalla tavalla kuin terveenä ja sen lisäksi vahvat lääkkeet turvottavat häntä.