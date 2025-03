Morgan Freeman puhui koskettavasti Gene Hackmanista Oscar-gaalassa

Gene Hackmania muisteltiin Oscar-gaalassa.

Yhdysvaltalaisnäyttelijä Gene Hackman löydettiin menehtyneenä vaimonsa Betsy Arakawan kanssa pariskunnan kotoa Santa Fen kaupungissa viime keskiviikkona 26. helmikuuta.

Urallaan Hackman oli äärimmäisen arvostettu ja palkittu näyttelijä, joka vetäytyi julkisuudesta täysin 2000-luvun alussa.

Hackman sai parhaan miessivuosanäyttelijän Oscar-ehdokkuudet rooleista elokuvissa Bonnie ja Clyde, I Never Sand for My Father sekä parhaan miespääosanäyttelijän ehdokkuuden elokuvasta Mississippi Burning.

Hän voitti Oscarin kahdesti: parhaan miespääosanäyttelijän palkinnon Kovaotteiset miehet -elokuvasta sekä parhaan miessivuosanäyttelijän palkinnon Armoton-elokuvasta.

Hackmanin kanssa Armoton-elokuvassa näytellyt Morgan Freeman piti Oscar-gaalassa puheen ystävälleen.

– Hän sai kaksi Oscaria, mutta mikä on tärkeintä, hän voitti kaikkien elokuvien ystävien sydämet ympäri maailmaa, Freeman sanoi.

Oscar-gaalan koosteessa muisteltiin myös David Lynchiä, Maggie Smithiä, Donald Sutherlandia, Shelley Duvallia sekä James Earl Jonesia.