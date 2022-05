Moottoripyöräkerhon johtaja oikeudessa: Voimakadulle saapuneet miehet olivat kyselleet uhrin perään edellisiltana

Ampumavälikohtaus tapahtui BCV:n tiloissa 12. joulukuuta 2021. Syytteessä olevista miehistä yksi on Helvetin enkelien jäsen, ja ainakin yksi on aiemmin ollut Helvetin enkeleissä mukana.

Poliisi ei pidä BCV-kerhoa järjestäytyneenä rikollisryhmänä, mutta Helvetin enkeleitä se pitää. Perjantaina oikeudessa kuultiin todistajina BCV:n jäseniä, jotka olivat paikalla ampumisen aikaan. Käräjäoikeus kuuli BCV-kerhon johtajaa ja useita muita kerholaisia todistajina, mutta he olivat olleet jutussa myös epäiltyinä.

Väkivaltainen tapaaminen

Oikeudessa on käynyt myös ilmi, että syytetyistä kolme kävi BCV-kerhon tiloissa jo edellisiltana. Syytettyjen mukaan he olivat menneet paikalle viettämään iltaa, mutta kerhon johtaja kertoi oikeudessa, että he olivat kyselleet uhrin perään. Vierailu oli muuten ollut hyvähenkinen.