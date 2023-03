Moni äänestäjä harkitsee nyt taktikointia puoluevalinnassaan, mutta kannattaako se? Vaaliasiantuntijalla selvä mielipide

– Kun presidentinvaalit on kaksivaiheinen suora kansanvaali, on nähty sellaista ilmiötä, että aletaan jo ensimmäisellä kierroksella pelata sitä toista kierrosta. On jo muodostunut sellainen kärkiehdokkaiden kaksikko.

Osa miettii jo hallitusneuvotteluja

Korkin mukaan poikkeuksellista on näissä vaaleissa se, että puolueissa on jo ennakkoon käyty huomattavan paljon keskustelua siitä, kenen kanssa ei olla valmiita hallitustyöhön.

– Puolueet on osin itse aloittaneet taktikoinnin. On poikkeuksellisesti aloitettu etukäteen lyödä ei niinkään suosikkivaihtoehtoja hallituskokoonpanoille, vaan pikemminkin rajoituksia sille, kenen kanssa ei kovin mieluusti lähdetä hallitukseen. Sitä voidaan pitää taktikointina.

Yksi esimerkki tästä on Korkin mukaan se, että pääministeripuolue SDP on osittain rajannut perussuomalaiset ulos hallituskumppaneiden piiristä.

Äänestääkö toista puoluetta, jotta jokin puolue ei missään nimessä pääsisi hallitukseen?

"Heikosta aluepiiristä kun saisi edes yhden läpi"

– Keskusta on perinteisesti pieni puolue Helsingissä. Helsingissä on nyt vaaliliitto jossa on Keskusta, Kristillisdemokraatit ja Korjausliike. Kristillisdemokraatteja on perinteisesti pidetty vaaliliittojen mestarina, keskittämään siis sille omalla yhdelle kärkiehdokkaalle.