Moldovassa äänestetään viikonlopuna parlamenttivaaleissa, mutta Venäjän väitetään yrittävän muuttaa niiden suunnan.
Moldovassa äänestetään sunnuntaina parlamenttivaaleissa, joita kuvataan maan historian tärkeimmiksi, kertoo paikan päällä Chisinaussa oleva kirjeenvaihtajamme Janne Puumalainen.
Vallasta kamppailevat nykyinen nykyinen presidentti- ja pääministeripuolue PAS sekä Venäjä-mielisten oppositiopuolueiden Patrioottinen blokki.
Venäjän hyökättyä sen naapurimaahan Ukrainaan on Moldova edennyt kohti länsi-integraatiota ja aloittanut neuvottelut EU-jäsenyydestä.
Presidentti Maia Sandun mukaan Venäjä on käyttänyt satoja miljoonia euroja kääntääkseen maan suunnan takaisin itään näissä vaaleissa. Venäjän sanotaan myös häirinneen vaaleja.