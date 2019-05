Mökkikuninkuudesta käytiin tiukka kamppailu – vain 300 mökin ero

Viime vuonna jopa 64 kunnassa oli enemmän kesämökkejä kuin vakituisia asuntoja. Niistä mökkimäärältään ykkönen on Parainen. Muita tällaisia kuntia ovat Mäntyharju, Kemiönsaari ja Pälkäne.

Uusimaalaisilla on pitkät mökkimatkat



Uusimaalaisista alle kolmanneksella on mökki kotimaakunnassaan. Vertailun vuoksi Lapin ja Ahvenanmaan mökinomistajista yli 90 prosenttia omistaa mökin kotimaakunnassaan.

Uusimaalaisilla on myös verrattain pitkät mökkimatkat. Uudellamaalla asuvien mökinomistajien mökkimatkan keskiarvo on 167 kilometriä, mikä on lähes kaksinkertainen verrattuna koko maan keskiarvoon.