Mökki lensi kovasta tuulesta mereen Lofooteilla – turistit pelastettiin jäisestä vedestä, poliisi tutkii asiaa

Tiistai-iltana kaksi neljästä turistista kotiutettiin sairaalasta. Kahdella muulla on diagnosoitu murtumia selässä, eikä heitä voida vielä kotiuttaa.

Turistit ovat nyt jumissa Lofooteilla ilman passeja, pankkikortteja, vakuutustodistuksia ja matkapuhelimia. Myös heidän Bodøstä ottamansa vuokra-auton avain on meren pohjassa.

– Olimme hengenvaarassa, ja kaikki, mitä meillä oli mukanamme, on meren pohjassa, hän sanoo.

– Tuntui kuin olisimme lentäneet ilmassa. Kaikki tapahtui hyvin nopeasti, mutta ehdin ajatella, että nyt me kuolemme.

Poliisi tutkii tapausta

– On huolestuttavaa, että näin tapahtuu, koska näin ei pitäisi tapahtua. Viime yönä ei ollut niin kova keli, että jotain tällaista pitäisi räjähtää mereen, sanoo poliisilaitoksen päällikkö Ketil Finstad- Steira Vest-Lofoottien poliisiasemalta.

Moskenesin kunta vahvistaa NRK:lle, että se harkitsee tapauksen tarkempaa tutkimista valvontaviranomaisena, mutta odottaa, että poliisi on ensin tehnyt arvion.

– Kunnalla on valvontatehtävä, ja tässä tapauksessa harkitsemme valvontatapauksen avaamista. Olemme tietoisia siitä, että poliisi on avannut tutkintatapauksen ja odotamme kunnes tiedämme mitä he saavat selville, ennen kuin päätämme, mitä teemme seuraavaksi, kunnanjohtaja Randi Gregersen sanoo.