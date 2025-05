MM-turnauksessa käsillä hirmuinen tilanne

Tshekki nousi alkulohko B:n kärkipaikalle, kun se kaatoi Saksan puhtaasti maalein 5–0. Lohkosijoituksista käydään viimeisellä kierroksella hurja ja mahdollisesti kimurantiksi käyvä otatus.

Tshekin tehomiehinä Saksaa vastaan häärivät kaksi maalia iskenyt Jakub Flek, pisteet 1+1 kerännyt David Pastrnak ja kaksi syöttöpistettä saalistaneet Roman Cervenka ja Martin Necas.

Pastrnak ja Cervenka nousivat tehoiltansa ansiosta tasapistein turnauksen pistepörssin kärkeen. Kuudessa ottelussa kaksikko on kerännyt tehot 5+7=12. Seuraavina pörssissä ovat ovat Kanadan Nathan MacKinnon ja Ruotsin Elias Lindholmi pistein 6+4=10. MacKinnonilla on tosin kilpakumppaneitaan yksi ottelu vähemmän pelattuna.

Pastrnak laukoi Tshekin avauserässä kuuden minuutin kohdalla ylivoimalla 1–0-johtoon Necasin ja Cervenkan syötöstä.

Toisessa erässä Pastrnak ja Cervenka alustivat erän seitsemännellä minuutilla ykkösketjun kolmannen lenkin Lukas Sedlakin 2–0-maalin. Reilut kolme minuuttia myöhemmin Flek iski Tshekin kolmen maalin karkumatkalle.

Kolmannessa erässä Tshekki osui vielä kahdesti. Ensin onnistui Jakub Lauko alivoimalla erän ensimmäisellä minuutilla. Loppulukemat viimeisteli illan toisellaan Flek reilut kolme minuuttia ennen päätöstä.

Huima otatus lohkosijoituksista

Tshekki on nyt kerännyt kuudesta ottelustaan 17 pistettä ja on pisteen lohkokakkosena olevaa Sveitsiä edellä. Yhdysvallat on 14 pisteessä ja kolmantena.

Lohkon kärkisijoista käydään hurja otatus alkulohkon viimeisellä ottelukierroksella.

Tshekki kohtaa alkulohkon viimeisessä ottelussaan Yhdysvallat. Sveitsi saa vastaansa ennalta heikomman Kazakstanin.

Jos Sveitsi voittaa Kazakstanin, täytyy Tshekin voittaa oma ottelunsa, mikäli se mielii alkulohkon ykkössijalle. Joukkueiden päätyessä tasapisteisiin on Tshekki ykkönen, sillä se kaatoi Sveitsin keskinäisessä ottelussa jatkoajalla maalein 5–4.

Yhdysvalloillakin on vielä mahdollisuutensa nousta lohkovoittajaksi. Jos Yhdysvallat voittaa varsinaisella peliajalla Tshekin ja Sveitsi häviää varsinaisella peliajalla Kazakstanille, on Yhdysvallat lohkon voittaja.

Mahdollista on sekin, että koko kolmikko, Tshekki, Yhdysvallat ja Sveitsi päätyisivät kaikki 17 pisteeseen. Tämä toteutuu, mikäli Yhdysvallat voittaa varsinaisella peliajalla Tshekin ja Sveitsi häviää jatkoajalla tai voittomaalikilpailussa Kazakstanille.

Tässä tapauksessa tarkasteltaisiin tasapisteissä olevan kolmikon keskinäisistä otteluista saamia pisteitä, jolloin Sveitsi lunastaisi kärkipaikan neljällä pisteellään. Yhdysvallat olisi toinen ja Tshekki kolmas.

Myös lohkon viimeisestä pudotuspelipaikasta, neljännestä sijasta käydään hirmuinen taistelu.

Tshekille hävinnyt Saksa kamppailee viimeisestä jatkopaikasta Tanskan kanssa.

Molemmat joukkueet ovat yhdeksässä pisteessä, mutta maalin verran paremmalla maalierolla operoinut Tanska on edellä neljäntenä. Jatkopaikan kohtalo ratkeaa lohkon viimeisellä kierroksella, kun Saksa ja Tanska kohtaavat. Pelin henki on selvä: voittaja jatkaa pudotuspeleihin.