MM-ralliin harkitaan tuntuvaa muutosta – Kalle Rovanperälle tarjolla etu, josta yksi kilpakumppani varoitti jo aiemmin

Aika-ajoerikoiskokeen idea on se, että kuljettajat saavat sen jälkeen valita paremmuusjärjestyksessä itselleen lähtöpaikan ensimmäiselle täydelle ajopäivälle.

Ensimmäisen ajopäivän lähtöjärjestys on määrittynyt vuodesta 2017 lähtien MM-sarjan pistetilanteen mukaan. Eniten pisteitä kerännyt kuljettaja joutuu lähtemään perjantain erikoiskokeille ensimmäisenä, mikä tietää varsinkin lumella ja soralla ajettavissa kilpailuissa monesti aikatappiota taaempaa lähteviin verrattuna. Vastaava sääntö oli käytössä jo 2014.

Nyt kaavailtu formaatti eroaa reilun kymmenen vuoden takaisesta siinä, että perjantain lähtöpaikkaansa pääsisi vaikuttamaan ainoastaan MM-sarjan kärkikolmikko. Heidän kolmas vetonsa testi-ek:lla olisi aika-ajo, jonka jälkeen he saisivat paremmuusjärjestyksessä valita itselleen perjantaiksi ensimmäisen, toisen tai kolmannen lähtöpaikan. Muut kuljettajat starttaisivat heidän perässään MM-sarjasijoitusten mukaisessa järjestyksessä.

M-Sportin tallipäällikkö Richard Millener kertoo, että keskustelua on käyty myös siitä, että aika-ajo ulotettaisiin kaikkiin kuljettajiin.

– Minä en ollut sen puolesta, koska parhaat kuljettajat ovat aina kärjessä, ja niin se tulisi olemaan siinäkin tapauksessa. Muutama kuljettaja voittaisi aina aika-ajon ja valitsisi parhaan lähtöpaikan. Tämä on hyvä kompromissi, Millener sanoi Dirtfishille.

– Yksi aika-ajon tavoitteista on varmaankin viedä osa-aikaisilta kuljettajilta lähtöpaikkaetua, kun he tulevat kisoihin ja saavat parhaan lähtöpaikan, koska he ovat MM-pisteissä sijoilla 5–6 tai jotain sellaista. Vaikka ulottaisimme aika-ajon MM-sarjan kärkiviisikkoon, osa-aikaiset olisivat silti etulyöntiasemassa.