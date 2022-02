Miten ilmakehä ja eliöstö käyttäytyisi, jos ihmiskunta ei vaikuttaisi niihin? Tältä näyttää suomalaisryhmän tutkimus ääriolosuhteissa elottomalla Etelämantereella

Etelämanner-tutkimusohjelman ryhmä on tänä vuonna kärsinyt koronapandemian seurauksista.

Retkikunta on kuitenkin nyt päässyt tutkimustoimiin.

– Etelämantereessa erityistä on se, että täällä ei asu ihmisiä. Me voimme tutkia miten ilmakehä ja eliöstö käyttäytyisi, jos ihmiskunta ei vaikuttaisi niihin. Täällä on mahtavaa, koska voimme tutkia prosesseja, joita ei tapahdu enää missään muualla, Helsingin yliopiston tutkija Zoe Brasseur kertoo.