Asiaan kannattaa perehtyä etukäteen, jotta itsellä on selvä ratkaisumalli olemassa, jos tällainen tilanne tulee oikeasti käsille. Autokohtaiset toimintaohjeet löytyvät käyttöohjeesta.

Autoliiton koulutuspäällikkö Teppo Vesalainen vastaa lukijoidemme auto- ja liikenneaiheisiin kysymyksiin joka viikko. Lähetä oma kysymyksesi osoitteeseen lifestyle@mtv.fi.

Kysymys: Miten auton ovet saa lukkoon, jos akku on tyhjä?

Vastaus: Talvipakkasilla moni saattaa kohdata ikävän tilanteen: akku on tyhjä ja auto ei käynnisty. Varsinkin rajuimpina pakkaspäivinä apua saattaa joutua odottelemaan hyvinkin pitkään, koska yleensä silloin moni muukin taistelee vastaavien ongelmien kourissa.

Apua odotellessa pakkasesta olisi kiva päästä lämmittelemään johonkin – tai saattaapa tilanne edellyttää jopa sitä, että töihin on lähdettävä jollain muulla keinolla ja autolle etsitään apua vasta myöhemmin.

Jos autolta poistutaan, pitää se luonnollisesti lukita varkauksien ja ilkivallan ehkäisemiseksi. Tässä kohtaa käyttäjä kuitenkin törmää mielenkiintoiseen ongelmaan: Ovet lukitaan nykyään pääsääntöisesti keskuslukituksen avulla. Keskuslukitusta voidaan hallita auton ulkopuolella autosta riippuen puhelinsovelluksesta, kahvasta, kauko-ohjainavaimesta tai vääntämällä ovi lukkoon mekaanisella avaimella. Auton sisältä ovet lukitaan pääsääntöisesti kojelaudasta, keskikonsolista tai ovesta löytyvää keskuslukituksen nappulaa painamalla. Keskuslukitus kuitenkin tarvitsee toimiakseen sähköä, jota ei käytännössä ole akun varaustilan ollessa oikein huono.

Varalukitusmekanismia tarvitaan

Usein kuljettajan oven voi lukita mekaanisesti kauko-ohjainavaimen sisältä löytyvällä perinteisellä avaimella. Tämän lisäksi pitäisi kuitenkin saada myös auton muut ovet lukkoon, mutta niissäpä ei useinkaan ole lukkopesiä, joihin mekaanisen avaimen voisi työntää. Ainakin vanhemman polven autonkäyttäjät kaipaavat viimeistään tässä kohtaa mekaanisia, ovessa törröttäviä, lukitusnappeja, jotka alas painamalla muut ovet sai lukittua – niitä ei kuitenkaan nykyautoissa enää ole.

Valtaosassa autoja mekaaninen avain löytyy tavalla tai toisella kauko-ohjainavaimen sisältä.Teppo Vesalainen

Ovikohtaisten lukkopesien tai lukitusnappien puuttuminen ei kuitenkaan tarkoita sitä, etteivätkö ovet olisi mekaanisesti lukittavissa.

Monesti oven päädystä löytyy mekaanisen lukituksen hallinta. Se on usein suojatulpan alla oleva, avaimen kärjellä hallittava klipu, jota käännetään tai liikutetaan tiettyyn suuntaan. Jos kyseinen klipu on lukitusasennossa, jää ovi lukkoon, kun se lyödään kiinni. Toimenpide toistetaan kaikille auton oville kuljettajan ovea lukuun ottamatta. Kuljettajan ovi lukitaan viimeiseksi mekaanisella avaimella, joka sopii kahvassa olevan peitelevyn alta paljastuvaan lukkopesään.

Useissa autoissa löytyy lukkopesä kuljettajan ovesta, peitelevyn alta. Käyttäjän tulisi huolehtia, että piilossakin oleva lukkopesä tulee voideltua säännöllisesti lukko- tai aseöljyllä. Näin varmistetaan lukon moitteeton toiminta tilanteessa, jossa sitä oikeasti tarvitaan.Teppo Vesalainen

Ennen oven lukitsemista on kuitenkin vielä syytä varmistaa, ettei sen lapsilukko ole päällä. Lapsilukon käyttökytkin löytyy yleensä myös oven päästä, usein hyvin läheltä tuota mekaanisen lukituksen hallintaklipua.

Jos lapsilukko on päällä ja oven lukitsee mekaanisesti, ei ovi ole avattavissa enää mitenkään ennen kuin akkuun saadaan lisää virtaa. Lapsilukkohan poistaa ovien sisäkahvat toiminnasta ja juuri sisäkahvaa vetämällä avataan mekaanisesti lukitut, lukkopesättömät ovet. Ei siis kannata ehdoin tahdoin aiheuttaa itselleen lisää ongelmia.

Tässä kyseisessä autossa oven mekaaninen lukitus käännetään päälle avaimen kärjellä. Lukittu ovi avataan sisäkahvasta vetämällä.Teppo Vesalainen

Haasteita myös takaluukun avaamisessa

Auton virrattomuus saattaa aiheuttaa haasteita myös takaluukun avaamiseen, jos takaluukun avauskahva on sähkötoiminen. Luukun avaamiseenkin monista autoista löytyy myös mekaaninen ratkaisu. Usein tavaratilaan pitää mennä kaatamalla takaistuimen selkänoja ja sen jälkeen luukku on avattavissa sisältä käsin, esimerkiksi ruuvimeisselillä tiettyä lukitusvipua liikuttaen.

Videolta selviää, miten kyseisessä autossa takaluukun saa auki auton ollessa virraton. Juttu jatkuu videon alla.

3:13 Videolla neuvotaan lisäksi auton hätäavaus ja -käynnistys, joita tarvitaan, jos kauko-ohjainavaimen paristo on päässyt tyhjäksi.

Mikäli luukussa on sähköisen avauskahvan lisäksi myös sähköllä toimiva luukun ylösnosto, ei sekään luonnollisesti toimi virrattomassa tilassa. Tällöin luukku on kuitenkin useissa autoissa nostettavissa yläasentoon käsin, ihan kuin mikä tahansa takaluukku. Normaalisti sähkötoiminen luukku on kuitenkin käsin nostettaessa hieman tavallista, kaasujousilla varustettua, luukkua jäykempi ja raskaampi käyttää.

Tarkat autokohtaiset neuvot käyttöohjeesta

Oman auton käyttöön on syytä perehtyä huolellisesti etukäteen, käyttöohjeen avulla. Samalla ohjeesta kannattaa omaksua myös ratkaisut tässäkin tekstissä kuvattuihin tilanteisiin. Ongelman osuessa oikeasti kohdalle toiminta on huomattavasti sujuvampaa ja stressittömämpää, kun on valmiiksi kartalla siitä, mitä pitää tehdä.

