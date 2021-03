Mitä tunneälylle tapahtuu pitkällä avaruuslennolla? – Koehenkilöt makasivat kaksi kuukautta pää alaspäin kaltevalla sängyllä

Aiemmat tutkimukset ovat kertoneet, että noin 6 tai 7 astetta pää alaspäin makaaminen muuttaa veren ja muiden ruumiin nesteiden jakaumaa ihmiskehossa suurin piirtein saman verran kuin painoton tila . Niinpä pää alaspäin makaamisesta on tullut standardimenetelmä avaruuden pitkäaikaisvaikutusten simulointiin Maan pinnalla.

Lisää tutkimusta tarvitaan

Koehenkilöt kertoivat kyllästymisestä

Tutkijoiden tieteellinen raportti on julkaistu Frontiers in Physiology -lehdessä, ja se on vapaasti luettavissa.