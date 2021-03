Huikea tulos: Halvaantuneiden liikuntakyky alkoi parantua kantasolupistoksen jälkeen

Selkäydinvammojen hoidossa on saavutettu merkittävä edistysaskel. Japanilais-yhdysvaltalaisessa tutkimuksessa annettiin kaikkiaan kolmelletoista osittain tai kokonaan halvaantuneelle potilaalle kunkin omista luuydinkantasoluista valmistettu rokote.

Tutkijoiden tieteellinen artikkeli on julkaistu lehdessä nimeltä Clinical Neurology and Neurosurgery. Se sisältää nimettömät tapauskertomukset ja on vapaasti luettavissa.