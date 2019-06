Mitä tekee ex-suurlähettiläs Oreck? Konepajan Bruno haettiin konkurssiin – kovan onnen kulttuurikeskus kärsi ongelmista koko olemassaolonsa ajan

Brunoa on hakenut konkurssiin Verohallinto, mikä käy ilmi julkisesta maksukyvyttömyysrekisteristä. Verovelkarekisterin mukaan yhtiöllä on maksamatonta verovelkaa vähintään 10 000 euroa.

Sille on merkitty yhteensä 23 maksuhäiriötä tai muuta julkista merkintää, jolloin saatavien kokonaissumma nousee noin 50 000:een euroon.

Konepajan alueen suurin omistaja on tällä hetkellä entinen Yhdysvaltain suurlähettiläs Bruce Oreck. Hän osti alueen VR:ltä 11 miljoonalla eurolla viime vuonna. Oreckin edustama yhtiö on nimeltään The Train Factory Oy.