Mitä tapahtuu, kun painaa bussissa "vaununappia"? Ei ole vain lastenrattailla liikkuvia varten

Kaikista linja-autoista löytyy normaalien STOP-nappuloiden lisäksi usein sinisen värinen nappi, jossa on lastenvaunujen tai pyörätuolin kuva.

– Sehän olisi toivottavaa, että jos tarvitaan [linja-auton] niiausta, esimerkiksi jos kyseessä on vanhempi henkilö, niin silloin kuljettaja tietää, että siellä on joku huonojalkainen tai vaunuilla halutaan ulos. Sitä on ihan hyvä käyttää, Helsingin seudun liikenteen bussilinjoja ajava kuljettaja Frank Ahrenberg kertoo.