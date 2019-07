Mitä tapahtui Kreetalla kuolleelle amerikkalaistutkijalle? Kuolinsyytutkimuksen mukaan nainen tukehdutettiin hengiltä

Amerikkalaistutkijan outo kuolema Kreetan saarella on järkyttänyt paikallisia.

Viranomaisten tuorein arvio on, että Eaton kuoli tukehtumalla. Hänen kuolemansa on arvioitu olleen hidas. Lisäksi medioissa on uutisoitu naisen kehosta löytyneistä, pienistä viiltohaavoista.