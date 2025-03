Todistaja kertoo, miten Rolf Nordmo puhui kuolemasta – "Kaikki ei ole sitä miltä näyttää"

Entisen jääkiekkoilijan Janne Puhakan murhaa käsitellään parhaillaan oikeudessa.

Länsi-Uudenmaan käräjäoikeus jatkaa tänään Janne Puhakan murhan käsittelyä. MTV seuraa käsittelyä hetki hetkeltä tässä artikkelissa.

Oikeus kuulee tänään rikoksesta epäiltyä Puhakan entistä miesystävä, norjalaista Rolf Nordmoa. Nordmo on myöntänyt tappaneensa Puhakan ampumalla, mutta kiistää syyllistyneensä murhaan. Nordmon lisäksi oikeus kuulee myös muita asianosaisia.

OIkeudenkäynnin on määrä alkaa kello 9.30. Paikalla on jälleen runsaasti suomalaista ja norjalaista mediaa.

9.53

Seuraavaksi oikeus kuulee todistajaa, jonka kuulemisen teemana on vastaaja Nordmon kontrolloiva käyttäyminen ja näkemykset.

Todistaja kertoo vuosien takaisesta tilanteesta, jolloin hän keskusteli Nordmon kanssa uimahallipäivän yhteydessä.

– Olen jossain vaiheessa jäänyt Nordmon kanssa kahdestaan, istumaan vierekkäin omien pyyhkeiden päälle. Siinä on keskusteltu kaikesta ja Rolf on tuonut esille kuinka hän rakastaa Jannea ja kuinka Janne kuuluu hänelle, eikä kenellekään muulle. Hän on esittänyt siinä, että jos heidän parisuhteensa voisi koskaan päättyä, se voisi päättyä vain yhdellä tavalla. Ajattelin, että tässä on jotakin tosi omituista. Muistan, että se on jäi painamaan mieltä.

– Kun lähdettiin sieltä pois, sanoin äidille, että Rolf on sanonut näin. Mä koin sen itse siinä, että hän puhuu kuolemasta.

Todistajan lause keskeytyy ja hän alkaa itkeä.

– Näin sen ymmärsin ja se oli tosi omituinen tilanne. Vuosien aikana se unohtui, mutta nyt kun tilanne on tämä, niin sekin tilanne näyttäytyy mun mielessä hyvin eri tavalla.

Todistaja kertoo, että ajatteli jo aiemminkin, että Nordmon ja Puhakan parisuhteessa jokin oli huonosti. Tätä taustaa vasten henkirikos ei tullut hänelle yllätyksenä.

– Koin, että Rolf on halunnut pitää Jannesta kiinni kaikin keinoin. Hän ei ole voinut ajatella, että Janne olisi kenenkään muun kuin hänen kanssaan.

Nordmon asianajaja Ville Luoto kysyy todistajalta, miksi hän on sanonut esitutkinnassa, että Nordmolla ja Puhakalla oli hyvä suhde.

– Vaikea kuvailla, mutta olen ajatellut, että suhde oli päällisin puolin ihan ok, mutta kaikki ei ole sitä miltä näyttää.

9.43

Omainen kertoo tunteneensa Nordmon noin 10-11 vuotta. Todistajan mukaan näiden kymmenen vuoden aikana Nordmon kanssa ei koskaan puhuttu metsästyksestä, eikä siitä, että Nordmo toisi haulikon Suomeen. Metsästysharrastus ei tullut hänelle ilmi mitenkään muutenkaan.

– Toki muisti on valikoiva, mutta en muista esimerkiksi nähneeni ennen tätä tapahtumaa kuvaa, jossa hän poseeraa aseen kanssa.

Syyttäjä kysyy todistajalta, kuinka usein hän keskusteli Nordmon kanssa keskimäärin. Vuonna 2024 hän tapasi Nordmoa noin 2-3 kertaa, todistaja sanoo.

Todistajan kuuleminen päättyy tähän.

9.40

Ensin kuullaan todistajana Janne Puhakan omaista. Teemana on se, onko Nordmo kertonut metsästysharrastuksesta vai ei.

9.37

Oikeudenkäynti alkaa. Rolf Nordmo saapui paikalle poliisien saattelemana pukeutuneena siniseen villapaitaan ja kantaen vesipulloa. Salissa ei saa tänään kuvata.

Nordmo on aiemmin ilmoittanut haluavansa puhua oikeudessa englanniksi. Hänen vieressään istuvat asianajaja Ville Luoto ja simultaanitulkkausta tekevä oikeustulkki.