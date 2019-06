Mitä Rinteen hallituksen politiikka tarkoittaa kansalaisen näkökulmasta? MTV Uutiset kasasi viikonloppuna vuodetun luonnoksen tärkeimmät kohdat

Ohjelmaluonnokseen on kirjattu myös aie toteuttaa kokonaan uusi laittoman maahantulon ja maassa oleskelun vastainen toimintaohjelma.

Hallitus on muuttamassa raiskauksen määritelmän rikoslaissa. Raiskausmääritelmä perustuisi suostumuksen puuttumiseen.

Hallitus aikoo myös laatia naisiin kohdistuvan väkivallan torjuntaohjelman, joka esimerkiksi tiukentaisi lähestymiskieltoon liittyvää lainsäädäntöä. Myös rangaistusten tasoa arvioidaan uudelleen. Ohjelmaluonnokseen on kirjattu, että erityisesti lapsiin kohdistuvien törkeiden seksuaalirikosten vähimmäisrangaistuksia korotetaan.

Vanhentuvat hävittäjät korvataan uusilla täysimääräisesti. Lisäksi hallitus aikoo nostaa Puolustusvoimien henkilöstön määrää ja lisätä kertausharjoituksia. Natojäsenyydelle jätetään ohjelmassa mahdollisuus. Poliisi saa 300 uutta virkaa ja syyttäjäresursseja lisätään. Uudet poliisivirat on tarkoitus tuoda pääasiassa harvaan asutummille alueille.

Fossiilisten polttoaineiden verotus kiristyy 250 miljoonalla. Vaikutus pienituloisille huomioidaan kuitenkin tuloverotuksen ja etuustasojen muutoksilla. Autoilun työsuhde-etua on tarkoitus uudistaa niin, että se suosii huomattavasti vähäpäästöisen auton valintaa. Sähköauton latausetu vapautetaan verosta. Hallitusohjelmaan on myös kirjattu, että Suomi tukee päästökaupan laajentamista kaikkiin lentoliikenteen ilmastoon vaikuttaviin päästöihin.

Tuleva hallitus myös suunnittelee kokonaan uutta terveysveroa, joka kohdistuisi esimerkiksi sokeriin. Työ Työtulotuki tekee ansiotuloverosta pienituloisilla negatiivisen ja kannustaa ottamaan erityisesti silppumuotoista työtä vastaan. Aktiivimallin leikkuri poistetaan. Tuleva hallitus aikoo nostaa alle tuhannen euron eläkkeitä noin 50 eurolla kuussa. Lisäksi ohjelmaluonnokseen on kirjattu, että Suomi hakee EU:lta poikkeuslupaa yritysten arvonlisäverovelvollisuuden alarajan nostamiseksi 15 000 euroon.

Asunnon asuntolainan korkojen verovähennyksistä luovutaan asteittain.



Ohjelmaan on kirjattu myös aie asunnottomuuden puolittamisesta tämän vaalikauden aikana ja poistamisesta kokonaan kahdessa vaalikaudessa, eli vuoteen 2027 mennessä.



Ilmasto ja ympäristö



Ilmaston lämpenemisen estämiseksi hallitus aikoo toteuttaa kestävän kehityksen verouudistuksen. Lisäksi luonnokseen on kirjattu, että perustetaan ilmasto- ja energia-asioihin keskittynyt ministerityöryhmä.



Myös luonnonsuojeluun on kirjattu laitettavaksi 100 miljoonaa lisää rahaa vuositasolla.