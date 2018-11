Mitä pelkäät? Mitä naapurisi pelkää? Uutuusnäyttely vie suomalaiset pelkojensa ytimeen – etenkin yksi tila koettelee katsojia

Kaupunkilaisilta kysyttiin vuonna 2017, mitä he pelkäävät. Vastauksista kävi ilmi, että pelot liittyvät esimerkiksi tulevaisuuteen, eriarvoisuuden lisääntymiseen sekä oman tai läheisin sairastumiseen ja kuolemaan. Vastausten perusteella näyttelytyöryhmä alkoi koostaa näyttelyä, jossa kävijät voisivat kohdata pelkojaan ja vapautua niistä.

Lisäksi kaupunkilaisilta kysyttiin syksyllä 2018, millaista vihapuhetta he ovat kohdanneet. Pelottavaa vihapuhetta kaupunkilaiset kertoivat kuulevansa kaikkialla:

Globaali ja henkilökohtainen pelko



– Pimeyden ja korkeiden paikkojen helsinkiläiset pelottavat lisäksi vieraat ihmiset, jotka eivät ehkä ole sitä, miltä he näyttävät. Sitten on tällaisia globaaleja pelkoja kuten ympäristö ja politiikka. Henkilökohtaisia pelkoja ovat esimerkiksi oma sairastuminen tai kuolema, luettelee tuottaja Sauli Seppälä Helsingin kaupunginmuseosta.

Tuntematon pelottaa

Näyttely on rakennettu ahtaaksi ja hämäräksi sokkeloksi, jossa on välillä kovia ääniä ja välkkyviä valoja. Museosta löytyy umpikuja, jonka kaupunkilaiset kokevat pelottavaksi.

Vastuulauseke on peräti kahdeksalla eri kielellä.

– Mietin sitä, että miten neuropsykologian tieto voisi auttaa meitä ymmärtämään sitä, miksi meillä on rasismia ja vihapuhetta. Teos koostuu 28 musteella tehdystä maalauksesta ja yhdestä videoteoksesta. Olen halunnut jättää tilaa katsojan omalle mielikuvitukselle ja kokemuksille, kertoo Eleonora Hagström.

Lynch-kokemus

Pelko-näyttelyn erikoisin tila on kuin surrealistisesta David Lynchin elokuvasta.

– Se on ehkä sellainen tila, missä katsojalle annetaan eniten vapauksia, mitä hän tulee kokemaan ja mitä pidempään täällä on, sitä ihmeellisemmäksi tämä saattaa muuttua, paljastaa Kristian Palmu, joka on tehnyt näyttelyyn tila-, ääni- ja valosuunnittelut.