Mitä ihmettä? Kiinan olympiamaisemien vakionäky huvittaa suomalaishuippua – "Aikaa voi mennä sata vuotta"

Tuhansia istutettua havu- ja lehtipuita, jotka on tuettu kymmenillätuhansilla puunrungoilla.

Tämä näky on tullut tutuksi, kun taivaltaa kisapaikkojen ja hotellien välejä linja-autolla Zhangjiakoun vuoristomaisemissa.

Sen on pistänyt merkille myös Suomen olympiajoukkueen ampumahiihtäjä Tero Seppälä , joka on koulutukseltaan metsätalousinsinööri.

– Se on jännä, että ne on tuettu kaikki. Siinä on tarvittu neljä samankokoista puuta tukemaan sitä yhtä istutettua, Suomen ampumahiihtomaajoukkueen huippunimi Seppälä toteaa hymyillen.