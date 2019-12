Mistä seuraaja väistyvälle pääministerille? Irakissa tuhannet ihmiset osoittivat mieltään valinnan alla

Presidentti Bahram Saleh on jo kahdesti aiemmin lykännyt valinnan määräaikaa. Sunnuntaina parlamentin puhemies Mohammed al-Halbussi matkusti kurdijoukkojen hallitsemalle alueelle Erbiliin keskustelemaan siitä, kuka voisi nousta uudeksi pääministeriksi.

Naapurimaa Iran tukee Mahdin seuraajaksi opetusministeri Qusay al-Suhailia. Mielenosoittajat ovat antaneet täystyrmäyksen al-Suhailille. He ovat vaatineet kokonaan uutta hallintoa, sillä he pitävät nykyistä hallintoa korruptoituneena. Huolta on herättänyt myös shiialaisen Iranin kasvava vaikutusvalta Irakin politiikassa.