Helsingin poliisi kaipaa havaintoja kadonneesta Sarasta, joka on nähty edellisen kerran Vantaalla.
Tiedotteessa kerrotaan, että naisen oletetaan liikkuvan pääkaupunkiseudulla.
Poliisi kertoo kadonneesta tuntomerkkejä: Hän on noin 168 senttimetriä pitkä. Hänellä on ruskeat hiukset, joissa on vaaleita raitoja ja hänen silmänsä ovat sinivihreät.
Kuva kadonneesta.Poliisi
Poliisi ei epäile katoamiseen liittyvän rikosta.
Havaintoja pyydetään noin syyskuun puolivälistä alkaen, jonka jälkeen naiseen ei ole saatu yhteyttä. Edellisen kerran hänet on nähty Vantaalla.
Tiedot ja havainnot kadonneesta pyydetään ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen kadonneet.helsinki@poliisi.fi tai puhelinnumeroon 050-5625433. Numeroon voi lähettää myös WhatsApp-viestejä.