Oletko nähnyt tätä miestä? Ollut kadoksissa Helsingissä yli kaksi viikkoa

Noin nelikymppinen mies on kadonnut Helsingissä, kertoo poliisi.
Helsingin poliisi pyytää havaintoja noin 40-vuotiaasta kadonneesta miehestä.
Mies on noin 180 senttiä pitkä ja ruumiinrakenteeltaan hoikka. Kadonneella on pitkät ruskeat hiukset.
Mies liikkuu poliisin mukaan todennäköisesti pääkaupunkiseudulla.
Uusin havainto kadonneesta on tiistailta 19. elokuuta, eli noin kahden viikon takaa.
Havainnot kadonneesta voi lähettää sähköpostitse osoitteeseen kadonneet.helsinki@poliisi.fi tai soittamalla tai lähettämällä Whatsapp-viestin numeroon 050 562 5433.
