Missä on paras paikka valvontakameralle? Maailman suurin tutkimus laatuaan käyntiin Ruotsissa – yksi päätavoite

– Päätavoite on saada tietoa siitä, miten valvontakamerat vaikuttavat rikollisuuteen, sanoo BTH:n tietojenkäsittelytieteen dosentti Martin Boldt Ruotsin Radio P4 Blekingelle.

Tutkijoiden on määrä arvioida, miten kamerat ehkäisevät rikollisuutta ja miten ne auttavat poliisia ratkaisemaan rikoksia sen jälkeen, kun ne ovat tapahtuneet.

Ruotsin uutistoimisto TT kertoo, että tutkimus on laatuaan maailman suurin. Mukana ovat poliisikamerat kaikkialla Ruotsissa. Tavoitteena on luoda ohjelmisto, jota voidaan käyttää harkittaessa, mihin valvontakamerat sijoitetaan ja mikä niiden päätarkoitus on.