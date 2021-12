Missä on Markku? Mies katosi Mikkelistä ennen joulua

Häkkinen, 67, poistui tuolloin kotoaan Mikkelin Laajalammelta. Poliisin mukaan miehellä on historiaa muutaman päivän katoamisesista, mutta nyt hän on ollut teillä tietymättömillä jo lähes viikon.

Poliisi julkisti Häkkisen tuntomerkit: Hän on hoikka, noin 75-kiloinen ja 175-senttinen. Hän on kalju ja hänellä on vasemmassa silmäkulmassa tumma laikku. Häkkisellä oli katoamishetkellä päällään tummat housut ja tumma hupullinen ulkoilutakki, jossa kauluksessa kirkkaan siniset raidat. Päässä hänellä oli lilan värinen pipo ja jalassa nauhalliset tummanruskeat kengät.