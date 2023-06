Miss Suomi -semifinalistit julkistetaan – suora lähetys kello 14.25

Semifinalistien joukossa on muun muassa oikeustieteen opiskelija, Rantabaari-sarjasta tuttu näyttelijä, 21-vuotias kauppatieteiden opiskelija sekä 27-vuotias lentoemäntä. Lisäksi semifinaalissa nähdään ensimmäistä kertaa transsukupuolinen kilpailija.

– Vuosittaiset hyväntekeväisyysprojektimme ovat merkityksellisiä tämän päivän nuorille. Miss Suomi -kilpailu on moderni naisia näkyväksi tekevä ikoninen brändi, jonka missiona on kehittää, kouluttaa ja työllistää. On ilo huomata vuosi vuodelta, miten hakijat ovat seuranneet kilpailua, hän jatkaa.