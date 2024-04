Minttu Murphy-Kaulasen Jasmin-tytär haluaa lopettaa Race Across the World Suomi -kisassa

Race Across the World Suomi -uutuusohjelman neljännessä kaikki toiselle välietapille saapuneet kilpakaksikot saavat jatkaa kisassa.

Ensimmäisinä toiselle välietapille selvinneet Minttu Murphy-Kaulanen ja hänen tyttärensä Jasmin hyppäävät Salamancassa bussiin, joka kuljettaa heidät Madridiin. Kaksikon tavoitteena on päästä vielä saman päivän aikana Barcelonaan, mutta bussiyhteydet sakkaavat ja kaikki junat ovat täynnä. Matkantekoa on siis lykättävä seuraavalle päivälle.

– Sinä et puhu, et sano, mitä haluat. En pysty lukemaan ajatuksiasi. Yritän puskea eteenpäin. Jos ei riitä enää paukut, niin sekin on ihan fine. Tämä on tosi raskasta, Minttu sanoo.