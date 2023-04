Minttu ja Sampo Kaulanen juhlistivat 11-vuotishääpäiväänsä: "Kriiseiltä ja kuopilta ei olla vältytty"

View this post on Instagram

– 11 vuotta sitten eilen minusta tuli Rva Murphy-Kaulanen. Tämän kuvan jälkeen paljon on muuttunut. Kuvassa näkyvä appiukkoni puhaltaa kuplia nykyään meidän päälle tuolta iäisyydestä, lapset on kasvaneet aikuisiksi ja yksi lapsi on siunaantunut lisää.