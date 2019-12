Ministeriö perii Mikkelin kaupungilta yli 15 miljoonaa euroa perusteetonta valtionosuusrahoitusta – kaupungilla asiasta eri näkemys: "Päätös on kohtuuton ja epälooginen"

Ministeriön mukaan kansanopistojen järjestämää lukiokoulutusta käsittelevässä selvityksessä kävi ilmi, että Otavan Opistossa on ollut useita satoja sisäoppilaitosopiskelijoita. Opiston järjestämisluvassa lukiokoulutuksen opiskelijamäärä on kuitenkin rajattu enintään 50:een.

Ministeriö siis katsoo, että kaupunki on toiminut lukiolain sekä opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain vastaisesti, kun se on ilmoittanut lukion sisäoppilaitosopiskelijoiden määrän järjestämisluvan ylittävästi valtionosuuksien määräämistä varten.

Ei vilppiä, sanoo Mikkeli

– Kaupungin näkökulmasta opetus- ja kulttuuriministeriön päätös takaisinperinnästä on kohtuuton ja epälooginen, koska kunnalla on lukiokoulutuksen järjestämislupa, jossa lukiokoulutuksen opiskelijamäärää ei ole rajoitettu ja liikelaitos on osa kaupungin toimintaa. Lukiokoulutusta on järjestetty lukiolain tarkoituksen mukaisesti eikä koulutusta ole toteutettu vilpillisessä mielessä, kaupungin tiedotteessa sanotaan.