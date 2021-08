Ministeri Kiuru HS:lle: Jos tartuntamäärä on syksyllä liian suuri, rokotekattavuuden tulee olla 90 prosenttia yhteiskunnan avaamiselle

– Avaamisen uhka on se, että jos tätä neljättä aaltoa ei saada hallintaan, tarvitsemme entistä korkeamman rokotuskattavuuden yhteiskunnan pitämiseksi auki. Nyt näyttää siltä, että yli 85 prosentin rokotuskattavuus on hyvin vaikea saavuttaa. Tämä uhka on todellinen, Kiuru sanoo lehdelle.