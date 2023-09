Ministeri Grahn-Laasonen: Sosiaaliturvaan isoja leikkauksia, mutta lääkärikäyntien kela-korvaukset nousevat

Sosiaaliturvaministeri Sanni Grahn-Laasosen mukaan julkinen talous on niin vakavassa tilanteessa, että sosiaalimenoistakin on pakko säästää.

– Kyllä tämä hallitus on pakkoraossa siinä, että taloutta on pakko tasapainottaa. Se on ihan välttämätöntä. Velkaperintö edellisiltä hallituksilta ja koetuista kriiseistä on johtanut siihen, että Suomen talous on erittäin vakavassa tilanteessa, sanoi Grahn-Laasonen Uutisextran haastattelussa.