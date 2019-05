Miltein vuoden urakka ohitse! Maailman ympäri yksin purjehtinut Tapio Lehtinen saapui maaliin

Golden Globe -kisa on järjestetty vain kerran aikaisemmin, vuosina 1968–69, jolloin maaliin saapui vain yksi yhdeksästä osanottajasta. Tällä kertaa matkaan lähti 18 purjehtijaa. 13 heistä keskeytti. Lehtinen on viides ja viimeinen perille päässyt osanottaja.

Lehtinen, 61 on yksi Suomen kokeneimmista purjehtijoista ja on muun muassa ollut vahtipäällikkönä mukana Skopbank of Finland -veneellä, kun se purjehti maailman ympäri Whitbread-kisassa vuosina 1981–82.