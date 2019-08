Miltä näyttää Suomen budjetti 2020? Valtiovarainministeriön sisäinen budjettiriihi alkaa tänään

Hallituksen varsinainen budjettiriihi on syyskuun puolivälissä.

– Yli 40 prosenttia bruttokansantuotteesta tulee viennistä, ja sinnehän tulee koko ajan synkkiä pilviä. Me taas emme voi hirveästi vaikuttaa siihen, mitä Mr. (Donald) Trump tai Mr. Xi (Jinping) sanovat. Joten meidän tulee keskittyä siihen, että me pystymme luomaan omaan kansalliseen talouteemme luottamusta ja ennustettavuutta, Lintilä sanoi.

Lintilä arvioi, että jakovaraa on budjetissa sen verran kuin hallitusohjelmassa on sovittu.

Palkansaajien kannalta tärkeisiin ansiotuloveroihin on odotettavissa normaalit tarkistukset. Lisäksi hallitusohjelmassa on sovittu pieni- ja keskituloisiin kohdistuvasta maltillisesta veronkevennyksestä, joka on mitoitettu 200 miljoonaan euroon.