Milloin pääsemme takaisin normaaliin? Tällä aikataululla koronarajoitukset ja -suositukset puretaan Suomessa

Lukuisista koronarajoituksista on Suomessa jo luovuttu, mutta samaan aikaan voimassa on yhä useita koronaviruksen vuoksi asetettuja suosituksia ja rajoituksia. Tässä artikkelissa on lueteltu kaikki ne tulevat ajankohdat, jolloin mahdollisista rajoituksista tai suosituksista ollaan luopumassa.