Millaisia ovat rattijuoppojen kootut selitykset ja vippaskonstit? Poliisi kertoo: "Tehdään jonossa U-käännös..."

– Jos katsotaan kokonaisrattijuopumustilastoja, tyypillinen tapaus on mieshenkilö iältään 25–45. Naisten osuus näyttelee 10–15 prosenttia. On kuitenkin tyypillisempää, että ensikertalainen nainen kokee tilanteen enemmän kuormittavana ja häpeän tunnetta on enemmän havaittavissa kuin miehissä.