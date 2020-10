Millä tolalla suomalaisyritysten tietoturva on? – Onko Vastaamon tapaus varoitus siitä mitä voi pian olla luvassa muillekin?

– Tieto on todella arvokasta toimialasta riippumatta. Yhtiöiden johdolla on iso rooli miettiessä, mitä se tarkoittaa, se ei ole vain firman ict:n vastuulla, Rajamäki sanoo.

Laki on tiukka

– Tietoturva on tullut koko ajan tärkeämmäksi, lainsäädäntö on monimutkaistunut ja vaatimustaso noussut sen ympärillä. Kaikki ajaa siihen, että sen tärkeys täytyy ymmärtää ja siihen pitää varata resursseja, Rajamäki tiivistää

Suomessa ei kannata tuudittautua

– Tässä on syytä pysytellä hereillä. Ei voida ajatella, että meillä Suomessa kaikki on hyvin ja riskit hallinnassa. Verkkorikollisuus ei tunne rajoja, ja rikolliset hakevat koko ajan heikkoja kohtia.

– Yleisesti ottaen trendi on tämän tyyppinen ollut jo pitkään ja näyttäisi jatkuvan. Se alleviivaa sitä, että on pakko ymmärtää, mikä osa datasta on tärkeää ja suojattavaa. Kysymys on siitä, kuinka paljon paukkuja mihinkin laitetaan, koska kaikkea ei kannata suojata samalla intensiteetillä.