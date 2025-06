Miljardööri Jeff Bezosin ja Lauren Sánchezin ökyhäihin saapumassa Hollywood-tähtiä – tämä tiedetään raivoa herättävistä häistä

Jeff Bezos ja Lauren Sánchez avioituvat Venetsiassa.

Miljardööri, Amazon-verkkokaupan perustaja Jeff Bezos avioituu toimittaja Lauren Sánchezin kanssa Italian Venetsiassa tällä viikolla.

Tarkasta hääpäivästä ei ole tihkunut tietoa julkisuuteen ja se pyritään lähteiden mukaan pitämään mahdollisimman salassa. Daily Mailin mukaan hääpäivä olisi perjantai 27. kesäkuuta.

Luvassa on todelliset ökyhäät, sillä pariskunnalla ei ole mediatietojen mukaan hääbudjettia.

People-lehden mukaan häihin on kutsuttu 200 vierasta ja parin lähipiiriin kuuluu maailmanluokan tähtiä. Häihin odotetaan saapuvaksi muun muassa Oprah Winfrey, Kim Kardashian, Kris Jenner, Eva Longoria, Katy Perry, Ivanka Trump ja lukuisia muita merkittäviä henkilöitä.

Daily Mailin ja CNN:n mukaan on huhuja, että myös Donald Trump, joka on parhaillaan Euroopassa, olisi häiden vieraslistalla. Bezos ja Sánchez olivat paikalla hänen virkaanastujaisissaan.

Hääpari on varannut viisi luksushotellia, joista yhdessä pari itse majoittuu. Lähde kertoo CNN:lle, että eliittivesitakseja on varattu kymmeniä ja Venetsian ilmatila on suljettu droneilta sekä luvattomalta liikenteeltä.

Hääpari ei mediatietojen mukaan toivo häälahjoja, vaan sen sijaan he toivovat vieraitaan lahjoittamaan rahaa hyväntekeväisyyteen.

Hääpaikaksi on veikkaitu San Giorgio Maggioren -saaren kulttuurikeskusta.

Tarkkaa hääpaikkaa ei ole paljastettu julkisuuteen, mutta sen epäillään olevan San Giorgio Maggioren -saaren kulttuurikeskus. Hääpaikaksi on veikattu myös Bezosin omistamaa, yli 500 miljoonan dollarin Koru-jahtia.

Lähde on kertonut medialla, että pari aikoo hankkia tarvikkeita häihin paikallisilta myyjiltä. Asia ei kuitenkaan kaupunkilaisia lämmitä, sillä he ovat raivoissaan luksushäistä.

Venetsian katukuvassa vastustetaan ökyhäitä.

Venetsia on kärsinyt pitkään liikaturismista ja ökyhäiden on pelätty pahentavan ongelmia entisestään. Kaupungilla on suuria kylttejä, joissa vastustetaan häitä ja mielenosoittajat ovat uhanneet sulkea katuja.

Lähde kertoo CNN:lle, että pariskunnan hääsuunnittelijat päättävät missä ja milloin tapahtuu – hallitsemattomien tekijöiden, kuten sään ja mielenosoittajien perusteella.