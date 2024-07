Aasian rikkaimman miehen pojan häät huipentuvat Intiassa – ylenpalttisten ökybileiden vieraina myös Kardashianit

Häitä edeltävät juhlallisuudet on aloitettu jo maaliskuussa. Nyt Anant Ambanin ja Radhika Merchantin liitto sinetöidään kolmipäiväisellä hinduseremonialla, jonka pääjuhlallisuudet pidettiin perjantaina. Lauantaina edessä ovat vielä erillinen siunaustilaisuus ja sunnuntaina suuri juhlavastaanotto.

Juhlallisuuksissa on nähty runsaasti julkisuuden henkilöitä, poliitikkoja ja liike-elämän eliittiä. Perjantaina juhlissa nähtiin Kim ja Khloe Kardashian sekä Britannian entisistä pääministereistä Boris Johnson ja Tony Blair .

Mumbaissa on suljettu useita teitä juhlallisuuksien takia.

Esiintyjinä liuta maailmantähtiä

Hääviikonloppua edeltäneisiin juhlallisuuksiin on kuulunut muun muassa nelipäiväinen Välimeren-risteily ja useita esityksiä maailmantähdiltä.

Intian urheilu- ja viihdemaailman tähtien lisäksi juhlissa on nähty Facebookin perustaja Mark Zuckerberg ja Yhdysvaltain entisen presidentin Donald Trumpin tytär Ivanka Trump .

Morsiamen yllä on nähty räätälöityjä luomuksia Versacelta ja Dolce & Gabbanalta sekä Yves Saint Laurentin Diorille suunnittelema vintagemekko, Vogue raportoi.

Miljardööri-isä on pääministerin liittolainen

Sulhasen isä on Reliance Industriesin pääjohtaja. Ambanin perimä monialayritys on kasvanut markkina-arvoltaan Intian suurimmaksi yritykseksi.

Talouslehti Forbesin mukaan Mukesh Ambani on maailman 11. rikkain henkilö, jonka omaisuus on yli 120 miljardia dollaria. Hän on myös Intian oikeistolaisen pääministerin Narendra Modin keskeinen liittolainen.