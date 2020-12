Miksi Venäjällä ei ole aloitettu tutkintaa Navalnyin myrkyttämisestä? Näin Putin vastasi

– Jos joku melkein kuoli, se ei tarkoita sitä, että on aloitettava rikosoikeudellinen tutkinta mistä tahansa syystä, kommentoi Putin.

Putin sanoi, että Venäjällä voitaisiin tehdä tutkintaa, mutta Saksa ei ole esittänyt todisteita Navalnyin myrkyttämisestä. Aiemmin Putin on myös muun muassa esittänyt teorian, jonka mukaan Navalnyi on ehkä myrkyttänyt itse itsensä, mikä on herättänyt länsimaissa ihmetystä.