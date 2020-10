Sekavia puheita: Putin teki täyskäännöksen Navalnyin myrkytystapauksessa – väittää nyt henkilökohtaisesti lähettäneensä Navalnyin ulkomaille saamaan hoitoa

– Heti, kun tämän kansalaisen (Navalnyin) vaimo kääntyi minun puoleeni, annoin käskyn tarkistaa hänen mahdollisuutensa poistua maasta saamaan hoitoa. Häntä ei olisi välttämättä päästetty pois maasta, koska on oikeudelliseen tutkimukseen liittyviä rajoituksia. Hänellä oli matkarajoituksia. Pyysin välittömästi syyttäjänvirastolta luvan tähän. Hän lähti, Putin sanoi lehdistön mukaan .

Lausunto on hämmentävä, sillä elokuussa Putinin tiedottaja Dmitri Peskov kommentoi lehdistölle, ettei Putin ole millään tavalla osallistunut neuvotteluihin tai päätöksentekoon Navalnyin kuljettamisesta Venäjältä Saksaan.

Navalnyi on sanonut suoraan syyttävänsä Putinia myrkyttämisestään. Kreml kiistää kaikki syytteet. Putin on muun muassa esittänyt Ranskan presidentille Emmanuel Macronille teorian, jonka mukaan Navalnyi on saattanut myrkyttää itse itsensä.