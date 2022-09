Miksi Putinin linja Ukrainan suhteen muuttui niin rivakasti? Teoria: "Taustalla Kiina – ei paniikki"

– Esimerkiksi ennen Kiinan kommunistisen puolueen puoluekokousta lokakuussa. Se, että Venäjä on käynyt sotaa seitsemän kuukauden ajan eikä ole saavuttanut voittoa, on kiusallista Xille ja saa hänet näyttämään heikolta ennen hänen elämänsä tärkeintä tapahtumaa. Eikä Xi voi antaa itsensä näyttää heikolta, Illarionov pohtii.

Andrei Illarionov on entinen Putinin poliittinen neuvonantaja, joka vuoden 2005 joulukuussa ilmoitti, että ”Venäjä on muuttunut – se ei ole enää demokraattinen valtio, eikä vapaa valtio”. Entisestä avustajasta tuli Putinin vastustaja, joka nykyisin toimii tutkijana yhdysvaltalaisessa turvallisuuspolitiikan ajatushautomossa. Konservatiivinen Center for Security Policy (CSP) -ajatushautomo on maineeltaan kyseenalainen, sitä on syytelty etenkin muslimivastaisuudesta.