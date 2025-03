Norjan kohuvideosta tehtiin merkittävä havainto Suomessa: "Levittää varjon lajin ylle"

Kansainvälinen hiihtoliitto FIS on tutkinnassaan Norjan mäkihypyn huijausskandaalin laajuudesta heti askeleen jäljessä, mutta liiton reagointi tapaukseen on oikeanlainen, sanoo Suomen yhdistetyn maajoukkueen päävalmentaja Antti Kuisma.

FIS aloitti alkuviikosta selvittämään Trondheimin MM-kisojen lopuksi paljastunutta hyppypukuhuijausta, jossa norjalaiset myönsivät jo sunnuntaina syyllistyneensä pukujen vilpilliseen manipulointiin.

Vyyhti lähti purkautumaan, kun puolalainen Sport-lehti julkaisi ilmeisesti Itävallan maajoukkueen kuvaaman videon, jossa Norjan maajoukkueen huoltaja Adrian Livelten ompeli kokoon kielletyillä vahvikkeilla muokatun hyppypuvun saumoja.

Suomen yhdistetyn joukkueen päävalmentaja Antti Kuisma on ollut suorasanainen norjalaisiin kohdistuneissa epäilyksissä, joita oli ollut ilmassa jo pidempään kauden aikana. Kuisman silmään videolla otti erityinen seikka, joka paljastaa, ettei FIS:n vasta tämän vuoden puolella käyttöön ottama hyväksyttyjen hyppypukujen merkitseminen mikrosiruilla ole suinkaan aukoton.

– Se näyttää hyvin pitkälti siltä, että siinä ommellaan täysin uutta pukua, jossa on sirut valmiina. Siltä se kyllä näyttää, että siinä on tuoreet, leikatut kangaspalat ja niitä ommellaan yhteen. Ei siinä mielestäni paljon jää selittelylle varaa, Kuisma huomauttaa.

– Sitähän voi selittää monella tapaa, mutta minun käsitykseni mukaan pukua ei ihan noin palasiksi saa chippauksen jälkeen purkaa. Voi jostain kohtaa pienentää, jos tarvitsee, mutta sitä ei voi enää uudelleen rakentaa.

Kuisman mukaan havainto paljastaa, ettei FIS:n valvonta ole ollut aukotonta.

– Se kuitenkin levittää varjon lajin ylle, että pystyykö joku niitä siruja vaihtamaan ja sitä kautta pyörittämään aina uusia pukuja. Sillä tavalla se ei ole ihan vedenpitävä systeemi kuitenkaan, Kuisma sanoo.

Suomen yhdistetyn maajoukkueen päävalmentaja Antti Kuisma ei usko FIS:n hyppypukujen sirutusta aukottomaksi keinoksi estää huijauksia./All Over Press

FIS:n varuste- ja kehityskomiteassa suomalaisjäsenenä mukana oleva Janne Marvaila arvioi viikonloppuna MTV Urheilulle, ettei kuumailmalla pukuihin kiinnitettyjen sirujen irrottaminen ole mahdollista ilman sirun tai pukukankaan vaurioitumista, mikä paljastaisi heti vilppiyritykset.

– Kaikki on mahdollista. Se on kaunis ajatus, että se ei olisi mahdollista, mutta kyllä se lienee mahdollista, Kuisma toteaa.

– Sitä en usko, että niitä on mahdollista kloonata tai kopioida, mutta siirtäminen voi kyllä ammattimiehille olla.

FIS:n reagoinnille kiitosta

Kansainvälinen hiihtoliitto teki heti tuoreeltaan merkittäviä toimenpiteitä, joilla se osoitti päättäväisyyttä huijausyritysten kitkemiseksi.

Torstaina käynnistyvistä Oslon Holmenkollenin kisoista lähtien jokainen mäkihypyn ja yhdistetyn urheilija saa käyttää vain yhtä hyppypukua, joka luovutetaan FIS:n säilytykseen kilpailujen ja harjoitusten ulkopuolella.

Puvun saa noutaa puoli tuntia ennen tapahtuman alkua ja se tulee myös palauttaa puoli tuntia suorituksen jälkeen säilöön. Muokkauksia saa tehdä vain selvien rikkoutumisten takia.

– Se on kuitenkin hyvä startti, että selkeästi on reagoitu. Tuo on hyvä kuvio, että puvut ovat FIS:n hallussa koko viikonlopun ja jatkossa ehkä pitäisi olla kisojen välitkin. Se varmasti ratkaisevasti vähentäisi kikkailumahdollisuuksia, Antti Kuisma pohtii.

Kuisman mukaan useat maajoukkueet ovat vuosien saatossa tehneetkin tämän suuntaisia ehdotuksia, mutta pukujen säilyttämiseen ryhdyttiin lopulta vasta skandaalin puhjettua.

Huomio asiassa on kohdistunut nyt vain Norjan tekemiin huijauksiin, mutta epäilyksiä myös muiden maajoukkueiden vilpillisistä keinoista on liikkunut lajipiireissä yhtenään.

– Ja onko sitten kaikilla itsellään kuinka puhtaat jauhot pussissa välineiden osalta, se on aina toinen juttu. Nyt se paljastui norjalaisten osalta, ja sillä mennään. Lajin kannalta voisi toivoa, ettei niitä tule enempää, Kuisma sanoo.

Onko hyppypuvut ehditty jo hävittää?

FIS ilmoitti jo sunnuntaina aloittavansa tutkinnan kaikista Norjan käyttämistä hyppypuvuista niin miesten ja naisten kuin mäkihypyn ja yhdistetyn osalta. Tehtävä voi olla helpommin sanottu kuin tehty, sillä mitään pakkoa säilyttää kisoihin hyväksyttyjä pukuja ei ole.

Pukujen määrää on tästä kaudesta alkaen rajoitettu, joten yhdellä urheilijalla on saattanut olla käytössä enimmillään viisi tai kuusi pukua.

Kuisma on muutenkin skeptinen, että puvuista voitaisiin löytää merkkejä juuri Trondheimissa tehdystä saumojen vahvistamisesta sääntöjenvastaisin keinoin.

– Jos tällaisia kiristysremmejä puvuissa on ollut, niin ne saa varmasti leikattua pois ja ommeltua takaisin kasaan. Uskoisin, että on mahdollista niitä jälkiä hävittää.

– On kuitenkin hyvä merkki, että niitä on ruvettu metsästämään ja keräämään, mutta onhan tässä sitten taas ollut aikaa todistusaineistoa hävittää, Kuisma sanoo.

Toisaalta, jos Norjan maajoukkueelta ei löydy varastostaan yhtään hyppypukua, luo sekin osaltaan epäilyksiä toiminnan laajuudesta.

Marius Lindvikin puku todettiin FIS:n tarkastuksessa muokatuksi. Tämä vei norjalaiselta MM-hopean lauantain suurmäen kilpailusta.

FIS:n varuste- ja kehityskomiteaan kuuluvan Janne Marvailan mukaan käytetyt puvut lähtevät hyvin nopeasti kiertoon.

– Me tiedämme, millä puvuilla missäkin kisassa kukakin on hypännyt. Sitä ei tiedetä, missä ne puvut fyysisesti ovat tässä maailmassa, Marvaila toteaa.

– Siinä vaiheessa kuin urheilija toteaa, että puvulla ei ole enää hänelle käyttöä, niin se annetaan useasti juniorien käyttöön, myydään tai annetaan eteenpäin. Sirulle ei tarvitse tehdä mitään. FIS:n kilpailussa kyseistä pukua voi käyttää vain kyseinen urheilija, mutta tätä sirua ei ole käytössä juniorikilpailuissa.