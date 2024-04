Mikko Rantasesta ilouutinen

Aivotärähdyksen 5. huhtikuuta pelatussa ottelussa Edmonton Oilersin puolustajan Mattias Ekholmin taklauksesta saanut NHL-supertähti Mikko Rantanen on palaamassa tositoimiin kahden ottelun huilin jälkeen. Perjantaina Rantanen osallistui Avalanchen harjoituksiin, ja päävalmentaja Jared Bednarilla oli medialle hyviä uutisia kerrottavanaan ykköslaituristaan.

Ennen loukkaantumistaan Oilers-ottelussa Rantanen oli painanut läpi 161 runkosarjaottelua ilman poissaoloja. Rantanen on rikkonut tällä kaudella jo sadan pisteen rajan, kun hän on tahkonnut 77 ottelussa tehot 40+62=102. NHL:n pistepörssissä hän on tällä hetkellä kahdeksantena.