Mikko Rantasen uusi koti lytättiin

Nykyisin myös Mikko Rantasen edustaman Carolina Hurricanesin kotihalli ei nauti suurta suosiota jääkiekon NHL-pelaajien keskuudessa.

The Athletic -urheilumedia tiedusteli perinteisessä pelaajakyselyssään muutamista seikoista NHL-ympyröissä. Yksi kysymyksistä liittyi NHL-hallien huonoimpiin vierasjoukkueen tiloihin.

105:stä kysymykseen vastanneesta pelaajasta lähes 66 prosenttia vastasi tähän Carolina Hurricanes. Perustelut olivat kovaa luettavaa.

– Vierasjoukkueen koppi on surkea. Ja kotijoukkueen koppi on käytännössä samanlainen, mutta siellä on maalia seinillä. Joten melko p***a.

– Karmea.

– Carolina haisee.

Hurricanesia edustavat suomalaisista Coloradosta hiljattain kohukaupassa siirtyneen Rantasen lisäksi Sebastian Aho, Jesperi Kotkaniemi ja Juha Jääskä.

Juttu jatkuu kuvan alla.

Mikko Rantasen uuden kotihallin Lenovo Centerin tilat eivät ole NHL-pelaajien mieleen.2025 NHLI

Toiseksi äänestyksessä "ylsi" Calgary Flames, 20 prosentin osuudella. Parhaat tilat pelaajien mielestä on puolestaan Detroit Red Wingsillä, Seattle Krakenilla ja Edmonton Oilersilla.

Winnipeg Jets olisi puolestaan pelaajien inhokki mahdollisessa siirtotilanteessa. Jos pelaaja joutuisi vaihtamaan toisen valmentajan alaisuuteen, Tampa Bayn mestariluotsi Jon Cooper olisi suosikkivalinta (23,6 prosenttia), Philadelphia Flyersin John Tortorella puolestaan selvä inhokki (38,5 prosenttia).