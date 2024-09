Mikkelissä riemuitaan Naton alaesikunnasta: "Vahvistaa tulevaisuutemme suuntaa"

– Suomen Maavoimien esikunta on jo vuosia ollut alueellamme tärkeä työllistäjä, vaikka sen toiminta ei arjessa paikallisille ihmisille välttämättä näykään. Naton ja Puolustusvoimien päätös on strateginen ja puolustuspoliittinen, mutta kaupungille, infrastruktuurille ja elinkeinoelämälle ratkaisu on suureksi eduksi aluekehityksen kannalta.

Vahvistaa roolia sotilaskaupunkina

– Mikkelin sijainti on erityisen hyvä, koska pääkaupunkiseutu on sekä maanteitse että junalla vain parin tunnin päässä. Lisäksi meillä on toimiva lentokenttä. Suurimpana vahvuutena on luonnollisesti Suomen Maavoimien esikunnan toiminta Karkialammella.