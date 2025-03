Mikael Granlund ylistää Mikko Rantasta – "Yksi maailman parhaista"

Dallas Starsin suomalaistaituri Mikael Granlund kehuu vuolaasti uutta joukkuetoveriaan Mikko Rantasta.

Granlund nousi yön NHL-kierroksella Dallasin sankariksi, kun hän vastasi joukkueensa 2–1-voittomaalista Vancouver Canucksia vastaan pelatussa ottelussa.

Maali oli helmikuussa Dallasiin kaupatulle Granlundille ensimmäinen uudessa seurassaan. Maalitilin avaaminen vaati 13 ottelua.

– Minulla on ollut paljon paikkoja, joten oli hyvä saada yksi sisään, Granlund toteaa Victory+:n haastattelussa.

Granlund on tehnyt nyt 13 Dallasissa pelaamassaan ottelussa tehot 1+8. 33-vuotias taituri on omien sanojensa mukaan sopeutunut uuteen ympäristöön erinomaisesti.

Sopeutumista ovat osaltaan helpottaneet myös suomalaistrio Roope Hintz, Esa Lindell ja Miro Heiskanen sekä entiset joukkuetoverit Matt Duchene ja Matt Dumba.

– Olen sopeutunut hyvin. Koko joukkue on toivottanut minut hyvin tervetulleeksi heti alusta lähtien, joten siirtyminen on ollut helppo. Minulla on ollut hauskaa. Toivottavasti voimme mennä pitkälle.

Dallas teki NHL:n siirtorajalla vielä yhden jättimäisen peliliikkeen, kun se nappasi Mikko Rantasen riveihinsä Carolina Hurricanesista. Granlund on ottanut Rantasen avosylin vastaan.

– Se on ollut mahtavaa. Taas yksi suomalainen, mutta hän on yksi maailman parhaista pelaajista. Hän on iso kaveri, joka on todella taitava. On hienoa saada hänet tänne, Granlund myhäilee.