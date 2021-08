Mikä lääkkeeksi työntekijäpulaan? Töihin kannustaa ennemmin keppi kuin porkkana, uskoo EK: "Työttömyysturvaa tulee porrastaa"

Elinkeinoelämän keskusliiton toimitusjohtajan Jyri Häkämiehen mukaan pula osaavasta työvoimasta on suuri este Suomen talouskasvulle. EK lähtisi ratkaisemaan kohtaanto-ongelmaa mallilla, jossa työ asetetaan ensisijaiseksi suhteessa työttömyysturvaan.

– Meillä on selvää tutkimusnäyttöä siitä, että kun työttömyys alkaa, työllistyminen on korkeaa. Kun ansiosidonnainen loppuu, työllistyminen on myös korkealla tasolla.