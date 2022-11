Mikä ihme! Oopperaa, sirkusta ja taikuutta yhdistelevä "vuoristorata" ensi-illassa – tällainen on CircOpera 2.0

– Se on sellainen vuoristorata, mitä tullaan tässä näkemään. Väittäisin, että tämä tulee olemaan katsojalle fyysinenkin kokemus. Katsomossa kuulee välillä kiljuntaa ja naurua, kun taas esitys saa huokailemaan, kuvailee ohjaaja Jere Erkkilä.

Esityksessä eläinhahmoilla on oma roolinsa.

Oopperalaulaja Aarne Pelkosen mukaan me tarvitsemme näinä vaikeina aikoina tämänkaltaista esitystä.

– Ilo ja viihteellisyys on tosi tervetullutta. Loistokosta tässä teoksessa ja ohjauksessa on se, että se ei jää pelkkään viihdyttämiseen ja hauskanpitoon, vaan sillä on syvempi ja koko ihmisen kokoinen ulottuvuus.