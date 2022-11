Mika Häkkinen näkee F1-tähtikaksikossa samaa kuin hänessä ja Michael Schumacherissa

Häkkinen kävi unohtumattomia vääntöjä Schumacherin kanssa 1990-luvun lopulla ja 2000-luvun alkuvaiheilla. Häkkinen vei mestaruudet vuosina 1998 ja 1999, minkä jälkeen Schumacher otti komennon haltuunsa.

Kaksikon välillä nähtiin kiivasta kilvanajoa. Häkkisen mukaan Lewis Hamiltonin ja Max Verstappenin nykyiset kaksintaistelut muistuttavat häntä ajasta, jolloin hän ajoi Schumacheria vastaan.

– Ensinnäkin, he kaikki ovat mahtavia kuljettajia, Häkkinen sanoi The Racelle.

– Lewis on mahtava tyyppi, puhumattakaan siitä, miten nopea ja kokenut hän on. Max on edelleen nuori kaveri, joka on jo nyt takonut hurjaa jälkeä. Hän on todellinen taistelija.

– Hän on sellainen kaveri, jota vastaan ei halua kisata, Häkkinen totesi Verstappenista.

– Kun itse pääsin ajamaan Michael Schumacheria vastaan, hän oli joskus niin sanotusti ”tuhma poika”, eikä hän antanut periksi. Maxin ja Lewisin kohdalla on nähty ihan samankaltaisia tilanteita.

– Kuskina sitä pitää aina tietää, millaisia riskejä voi ottaa, kun kisaa jotain vastaan. Heidän kohdallaan on nähty huimia taisteluja. He ovat uskomattomia, erittäin lahjakkaita kuljettajia, Häkkinen hehkuttaa.

Hamilton ja Verstappen kävivät viime kaudella kovaa vääntöä maailmanmestaruudesta. Titteli ratkesi viimeisessä kisassa, kohun saattelemana.

Nyt tilanne on ollut toinen. Red Bull on mennyt menojaan, kun taas Mercedes on jäänyt pahasti jalkoihin.

Häkkinen uskoo, että Hamilton pystyy palauttamaan Mercedeksen oikealle tielle.

– F1 on mielenkiintoisessa tilanteessa, koska testausaikaa ei oikein ole. Silloin kokeneet kuljettajat nousevat arvoon arvaamattomaan. Kyse on siitä, miten kukin kuski pystyy hallitsemaan menopeliään. Miten he reagoivat intensiivisissä tilanteissa ja miten he valmistavat tallejaan yllättäviin tilanteisiin. Kokemusta ei voi ostaa rahalla.