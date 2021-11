Mika Häkkinen hämmästyi kuultuaan lastensa sanat ruokapöydässä – "Olen huomannut sen, että koulussa puhutaan"

Kaikki suorat ajolähetykset C More Maxilla ja cmore.fi -suoratoistopalvelussa

Häkkisellä asuu Monacossa tshekkiläistaustaisen vaimonsa Marketan sekä kolmen lapsensa, 2010 syntyneen Ellan sekä 2014 syntyneiden kaksosten, Lynnin ja Danielin kanssa. Hänellä on aiemmasta avioliitostaan kaksi lasta, 20-vuotias Hugo ja 16-vuotias Aina .

F1-legenda kertoo piakkoin julkaistavassa Kaikki Mikasta -dokumentissa ympäristöstä, jossa hänen lapsensa elävät. Kaupungissa, jossa asuu lähinnä omalla alallaan menestyneitä ihmisiä, lapset kyllä tietävät hyvin, kuka kukin on.

– Joskus ruokapöydässä he voivat sanoa, että ”isä, sä oot kuuluisa. Mika Häkkinen”. (Sanon), että mä olen isä teille, ei sinun tarvitse tuolla tavalla sanoa.

– Se on aika mielenkiintoista, miten he sen näkevät. En näe sitä ongelmana, mutta kyllä minun on oltava aika varovainen siinä, ettei heillä lähde keulimaan, Häkkinen sanoo.